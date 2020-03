My Hero One's Justice 2, la recensione

La nostra recensione di My Hero One's Justice 2 per PlayStation 4: Deku e All Might sono tornati. Un titolo fedele all'anime che farà la gioia dei fan ma che ha poco da dare a tutti gli altri.

La nostra recensione di My Hero One's Justice 2 per PlayStation 4, prima ancora che offrirvi degli strumenti utili per valutare o meno l'acquisto del videogioco, vuole proporre uno spunto di riflessione minimo: i videogiochi tratti da manga e anime di successo. Ne arrivano parecchi ogni anno, e chiaramente solo quelli che possono garantire un ritorno economico: le software house non fanno mica beneficenza, e questa è una verità. Un'altra verità: non tutte queste produzioni riescono ad ambire a poco più della mera sufficienza.

A volte, infine, si arriva ad avere di fronte dei casi ibridi: ibridi come My Hero One's Justice 2. Che non è da buttare, non è da elogiare, e siamo sinceri: non era neppure così necessario, considerando che il predecessore è arrivato sul mercato appena nell'inverno del 2018. Neanche il tempo di portare troppo avanti la trama del manga e dell'anime da cui prendere le mosse, insomma: il prestigioso e apprezzato My Hero Academia. Analizziamo meglio la situazione, tuttavia: e capirete perché per i fan potrebbe comunque rappresentare un'ottima occasione per tornare in compagnia di Izuku Midoriya, All Might e compagnia.

Trama e Single Player La narrazione di My Hero One's Justice 2 riparte esattamente da dove si era interrotto circa un anno e qualche mese fa il suo predecessore; potete trovare qualche dettaglio in più nell'ottima recensione di My Hero One's Justice a cura di Colli. Tornano anche le stesse, identiche modalità nel raccontare la storia: tavole del manga accompagnate a fotogrammi dell'anime, con la voce narrante in lingua giapponese e i testi a schermo in italiano. Questi ultimi apprezzati e quasi doverosi, dato l'elevatissimo numero di fan che My Hero Academia vanta anche nel nostro paese. La trama comincia dallo scontro tra All Might e All For One e dal recupero di Bakugo, con tutte le responsabilità che subentrano nella vita del giovane Deku (di Izuku Midoriya, il protagonista insomma). Dopo la battaglia tra buoni e cattivi l'associazione degli eroi capisce che è meglio tenere i pupilli sotto la propria alla protettiva, e trasferiscono in collegio l'intera classe 1-A del Liceo Yuei. Da qui in poi, capitolo per capitolo, il giocatore può vivere le loro avventure (e soprattutto i loro scontri).

Un'idea molto originale è quella che permette di rigiocare i singoli episodi della modalità Single Player cambiando di volta in volta la prospettiva: dal protagonista della vicenda vera e propria ai personaggi comprimari o secondari, approfondendo così vari aspetti e vicende collaterali di un unico svolgersi degli eventi. Chiaramente il meccanismo sotteso è piuttosto scoperto: con la scusa di "offrire di più" in realtà la produzione cerca di sfruttare il più possibile il materiale originale dell'anime di partenza, che altrimenti si esaurirebbe molto più rapidamente. Vale la pena di ricordare che My Hero Academia è un manga/anime ancora in corso, e che il precedente videogioco della serie è stato pubblicato da Bandai Namco appena più di un anno fa.

Trofei PlayStation 4 My Hero One's Justice 2 possiede molti Trofei prestigiosi su PlayStation 4, incluso l'ambito Trofeo di Platino. Al di là del completamento della modalità storia, dovrete spendere moltissimo tempo in Missioni e Arcade, più di quanto probabilmente vorreste. Comunque, almeno per quanto abbiamo avuto modo di vedere, non sembrano siano necessarie abilità particolari: è tutta una questione di pazienza e dedizione.

Modalità di gioco La storia principale e l'avventura in single player rappresentano quasi tutto quello che di valido ha da offrire My Hero One's Justice 2. Ma non mancano altre modalità di gioco, organizzate (una volta tanto) in un menù principale tanto pulito e gestito razionalmente quanto invitante dal punto di vista stilistico. Una scaletta di voci vi farà capire sin da subito cosa potrete chiedere (e che cosa non potrete chiedere) alla produzione realizzata ancora una volta dagli sviluppatori di Byking. Alla fine della lista troverete anche una preziosa galleria dedicata ad immagini, tracce audio e persino alle voci di doppiaggio dei singoli eroi e nemici della serie. Per esempio la Modalità Missioni: sorta di piccolo strategico gestito su tabelloni, che richiamano da molto da lontano una componente ruolistica assolutamente inesistente. Non si tratta altro che di scontri e sconti e scontri tra tutti i personaggi del roaster (sono tanti, per fortuna) nelle varie ambientazioni di gioco presenti, con la scusa di sbloccare accessori bonus da equipaggiare, o monete da spendere per acquistarne degli altri ancora. Il tutto con un vago "salire di livello" che dovrebbe rendere la curva di apprendimento più interessante, senza riuscirci.

Non manca il multiplayer locale e neppure quello online, entrambi sotto l'etichetta della Modalità Versus. Il comparto multigiocatore in locale è anzi interessante, perché non permette soltanto di sfidare un proprio amico nella classica modalità 1 VS 1 che potreste pensare. Volendo, è possibile sfidare la CPU, ma giocando comunque in due: il primo utente controlla l'eroe vero e proprio, il secondo i personaggi di supporto che quest'ultimo può chiamare dopo aver caricato le rispettive barre del team. Ad una condizione: il supporto non può mai infliggere il colpo di grazia la nemico. Basilare il comparto multiplayer online, che permette di sfidare i giocatori provenienti da tutto il mondo. Purtroppo attualmente gli italiani scarseggiano (ed è normale, dato che la data di lancio è proprio oggi). A peggiorare il tutto, come vedremo, ci pensa un sistema di combattimento completamente sproporzionato, che favorisce solo una parte degli eroi presenti nel gioco, e specificamente determinati attacchi a distanza di questi ultimi.

Gameplay e combattimenti Esattamente come il suo predecessore, anche My Hero One's Justice 2 abbraccia il gameplay degli arena fighter: due sfidanti in un ambiente più o meno ristretto, più o meno dettagliato, più o meno distruttibile. Lo scopo è ovviamente quello di malmenare il nemico fino a portare a svuotare la sua barra della salute. La gestione della telecamera è stata migliorata rispetto al primo episodio del franchise, ma non così tanto quanto avremmo desiderato; lo zoom sugli eroi, inoltre, non sempre sembra avere le idee chiare, ora avvicinandosi senza motivo, ora allontanandosi troppo. Nessuna novità eclatante neppure per il sistema di combattimento in sé, ancora gestito tra attacchi semplici, schivate e Quirk, cioè le mosse speciali in dotazioni agli eroi di My Hero Academia. Gli scontri si risolvono spesso in una corsa ai Quirk più efficaci e potenti, alcuni dei quali in grado di ignorare qualsiasi tipo di difesa nemica, permettendo così di concatenare una sequenza di colpi devastante. Il bilanciamento complessivo lascia davvero a desiderare, con una sproporzione tra gli eroi che salta subito agli occhi sin dal tutorial (provare per credere). Erano questi difetti che non mancavano neppure nel primo My Hero One's Justice, a voler essere pignoli. Di buono ci sono la grafica in cel shading semplicemente perfetta per lo stile dell'anime, un comparto tecnico tutto sommato dignitoso e la spettacolarità delle mosse speciali. Eseguire le tecniche Plus Ultra è davvero una goduria per gli occhi, di qualsiasi combo si tratti. Sono aspetti non trascurabili, e la cura nei loro dettagli appare perfettamente sensata: My Hero One's Justice 2 è principalmente un titolo legato al fanservice, un tie-in che si giustifica anche semplicemente con la voglia di fan di averne ancora, ancora e ancora di My Hero Academia.