iliad e Coronavirus: 10GB e chiamate internazionali gratis per iliad Voce

Anche iliad, uno degli operatori italiani più recenti e in rapida ascesa, ha scelto di aderire al progetto solidarietà digitale, in questo triste periodo per lo stato Italiano vittima del Coronavirus. Nel dettaglio, vi parleremo di alcuni vantaggi, bonus ed iniziative ora disponibili per i clienti iliad Voce.

Per offrire un minimo di sollievo alle vittime del Coronavirus e del Covid-10, iliad ha deciso di regalare 10 GIGA agli utenti con un'offerta iliad Voce attiva, e sottoscritta entro il l'11 marzo 2020 scorso. Fino al prossimo 3 aprile 2020, questi stessi clienti potranno contare su chiamate internazionali gratis. Sono chiamate illimitate valide verso circa 60 paesi, compresi gli Stati Uniti e il Canada: un modo per sentirsi più vicini anche agli amici e ai parenti lontani, magari in altre aree del mondo colpite da quella che a tutti gli effetti è ormai una pandemia.

Non è la prima iniziativa lodevole contro il Coronavirus. Vi abbiamo infatti già parlato dei servizi gratis disponibili in Italia, dei tanti manga gratis come anti-noia da sfruttare contro il Coronavirus, e di tante scelte notevoli, e lodevoli, da parte dei varie società che operano sul territorio nazionale. Alcuni utenti di iliad hanno commentato che l'operatore francese avrebbe potuto fare di più, per esempio donare a sua volta 100 GIGA anche per clienti che non abbiano sottoscritto esattamente iliad Voce. Ma non si può avere tutto, nella vita.