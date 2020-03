Coronavirus, servizi gratis in Italia: Amazon Prime scompare, c'è WindTre

A partire da oggi, martedì 10 marzo 2020, l'Italia diventa ufficialmente zona rossa: il nuovo DPCM estende le restrizioni delle aree contagiate all'intera penisola, così da arginare il Coronavirus. E ci sono delle novità importanti anche per i servizi gratis, offerti da alcune società.

Magari non lo sapevate, ma nelle aree colpite dal Covid-19 alcune società avevano proposto delle iniziative e dei servizi gratuiti: per esempio Amazon Prime gratis per i residenti, oppure 100GB da parte di TIM, Vodafone e Wind Tre. Le cose sono cambiate, in parte, nelle ultime ore. Amazon Prime scompare tra i servizi gratuiti disponibili, ad esempio: forse la società americana, con l'estensione delle aree in quarantena all'intera penisola, aveva paura di rimetterci economicamente?

WindTre non torna invece indietro: l'operatore ha esteso i 100 GIGA gratis ai propri clienti su tutto il territorio nazionale, in seguito all'urgenza del Coronavirus; restano inoltre sospesi tutti i solleciti di pagamento dovuti alla morosità, sia per la telefonia mobile che per quella fissa. Novità importanti potrebbero emergere già nelle prossime ore, e chissà, magari anche Amazon cambierà idea: noi vi terremo aggiornati.

Un'iniziativa notevole e lodevole che vogliamo segnalarvi è quella di Pow3r, Homyatol e Paolo Cannone: stanno facendo una maratona per raccogliere fondi contro il COVID-19.