Google Stadia, tre mesi di abbonamento gratis ai possessori di Chromecast Ultra

Google Stadia prosegue con le iniziative promozionali per spingere la piattaforma sul pubblico, in questo caso con un'offerta particolarmente interessante dedicata a tutti i possessori di Chromecast Ultra, con la possibilità di ottenere un abbonamento gratis per tre mesi.



L'offerta è dunque dedicata a tutti coloro che hanno Chromecast Ultra, non è ancora del tutto chiaro se sia valida in qualsiasi paese ma sembra di sì. Non è necessario fare molto: è infatti sufficiente accettare l'opzione per ricevere email promozionali legate alle iniziative di Google e questo consente semplicemente di ottenere ben tre mesi di Google Stadia gratis.



Si tratta di una versione di prova di Stadia Pro, che consente dunque l'accesso ai giochi gratis già messi a disposizione degli utenti e i vari vantaggi connessi con lo status, ovvero il gameplay a 4K dove possibile in base all'infrastruttura disponibile.



Nel frattempo, continua ad evolversi la piattaforma di gioco in streaming da parte di Google, con risoluzione 4K disponibile per alcuni utenti via Chrome emersa nei giorni scorsi e i tre giochi gratis di marzo 2020 disponibili per gli utenti Pro.



Rimaniamo inoltre in attesa di conoscere i piani per l'abbonamento gratuito a Google Stadia, ovvero quello che dovrebbe consentire il gioco con limitazione a 1080p e senza i titoli gratuiti compresi ma che potrebbe comunque fornire una spinta notevole al servizio di Google, considerando l'accesso diretto senza alcun costo. In base agli ultimi aggiornamenti pare che gli abbonamenti gratis stiano per arrivare, ma non c'è ancora alcuna informazione precisa al riguardo.