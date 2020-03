Google Stadia, tre giochi gratis di marzo 2020 disponibili per gli utenti Pro

Google Stadia incrementa il catalogo dei giochi gratis scaricabili per gli abbonati alla sottoscrizione Pro, peraltro l'unica presente al momento, con altri tre titoli giocabili liberamente, disponibili in verità da ieri con l'inizio di marzo 2020.



Si tratta di tre giochi interessanti, ovvero GRID, SteamWorld Dig 2 e SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, tutti e tre scaricabili gratis dai detentori di Stadia Pro a partire dal mese di marzo, che vanno dunque ad aggiungersi ai giochi già presenti nel catalogo libero ovvero Destiny 2: The Collection, Gylt, Metro Exodus e Thumper.



GRID è l'ottimo racing game di Codemasters lanciato lo scorso novembre su Google Stadia, peraltro con alcune caratteristiche aggiuntive inedite in questa versione, in particolare la modalità multiplayer che consente fino a 40 auto di gareggiare contemporaneamente su una stessa pista.



SteamWorld Dig 2 e SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech sono invece due capitoli dell'interessante serie ibrida di Image & Form Games. In particolare, il secondo è quello più recente e rappresenta un azzeccato mix di RPG e card game, il tutto inserito all'interno della solita e peculiare ambientazione steampunk della serie.



Facciamo inoltre presente che Farming Simulator 19 Platinum Edition non è più disponibile dal 29 febbraio, rimosso dalla lineup dei giochi gratuiti come riferito in precedenza da Google.



Proprio nelle ore scorse, è emerso che Google non offre abbastanza agli sviluppatori per convincerli a lanciare i giochi sulla propria piattaforma, cosa che può rappresentare un problema all'incremento del catalogo. In ogni caso, una nuova spinta vitale a Stadia dovrebbe arrivare dagli abbonamenti gratis, che ormai dovrebbero essere prossimi.