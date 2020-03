Fortnite, il pro player Bugha contro la mira assistita da controller: è hacking

Se non lo sapete, lo imparerete ora: su Fortnite Capitolo 2 è presente la mira assistita, ma solo da console, e specificamente per le console che utilizzano un controller. Vi sono state molte polemiche su questo punto, sin dal lancio del Battle Royale di Epic Games. E adesso Bugha non ne può più.

Il pro player Bugha si è scagliato contro la mira assistita da controller, definendola senza mezzi termini hacking. Ciò è accaduto durante uno stream della settimana scorsa: Bugha stava affrontando dei nemici che giocavano da console, ed è stato cecchinato brutalmente nelle fasi finali della partita. Il commento di Bugha non si è fatto attendere "Con mouse e tastiera non si colpisce così, diamine sono appena morto, non voleva neppure mirare su di me, questo è hacking ragazzi, è semplicemente hacking".

Probabilmente Bugha se l'è presa in modo particolare per la sonora sconfitta (lui del resto è il campione del primo torneo mondiale di Fortnite), va però detto che in passato molti altri pro player professionisti che giocano da PC hanno fatto presente ad Epic Games la stessa problematica. Ecco il video della vicenda, comunque.