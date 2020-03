Grounded, la nuova esclusiva Xbox, si mostra in questo primo video gameplay dal PAX East

Grounded, la nuova esclusiva Xbox sviluppata da Obsidian, si mostra in questo primo video gameplay giunto direttamente dal PAX East di Boston, che si è chiuso nella giornata di ieri.



Per chi non lo sapesse Grounded è il primo gioco che Obsidian pubblicherà sotto l'etichetta Microsoft. Lo studio aveva, infatti, raggiunto un accordo con Private Division per The Outer Worlds prima che il colosso di Redmond lo acquistasse insieme a inXile. Si tratta di un survival piuttosto particolare: al posto di mondi post apocalittici o di fantasia, nel gioco dovremo sopravvivere all'interno di un enorme giardino. Enorme perché noi saremo miniaturizzati, esattamente come nel classico della Disney Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi.



In questo primo video di gameplay è possibile cominciare a familiarizzare con le meccaniche di gioco, con l'ambientazione, ma soprattutto osservare la qualità grafica dell'esperienza, che sembra sfruttare pienamente le capacità di Xbox One e PC. Grounded, infatti, al momento è previsto solo per queste due piattaforme e sarà distribuito attraverso Xbox Game Pass.



Grounded è il primo dei tre progetti che Obsidian ha in lavorazione: con lui ci sono un nuovo GDR tripla A e qualcosa legato a The Outer Worlds.



Cosa ve ne pare del gioco?