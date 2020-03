Fortnite VS Apex Legends, Epic Games ha copiato una skin?

Fortnite VS Apex Legends, ancora una volta: non sono mancati i casi, negli ultimi mesi, di influenze reciproche, armi e costumi simili, fino alle palesi scopiazzature nelle meccaniche di gioco; né è sempre stato chiaro chi ha copiato chi. Ma il caso delle ultime ore sta davvero facendo discutere il web.

Epic Games avrebbe copiato una Skin di Apex Legends per poi inserirla a pagamento su Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 (Battaglia Reale). Attenzione però alle accuse semplicistiche, perché la questione è leggermente più complessa. Partiamo innanzitutto dalla Skin in questione, quella che Epic Games ha messo in vendita negli scorsi giorni su Fortnite: cioè Crypto.

Crack the code 🕵️



The new Crypto Collective Set is available in the Item Shop now! pic.twitter.com/nSFSDwpfSR — Fortnite (@FortniteGame) February 29, 2020