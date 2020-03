Dreams scivola fuori dalla classifica italiana: una top-ten con un gioco del 2013 e uno del 2015

L'intelligente Dreams scivola già fuori dalla classifica italiana. La top-ten nostrana è dominata dai soliti noti: c'è FIFA 20 al comando, un gioco del 2013 in seconda posizione (GTA V), uno del 2015 (Rainbow Six: Siege) in decima e uno solo del 2020: Dragon Ball Z: Kakarot.



IIDEA, questo il nuovo nome di AESVI, ci ha inviato le classifiche relative alla week 8 del 2020 fornite da B2Boost nell'ambito del progetto GSD (Game Sales Data) promosso dalla federazione europea ISFE.



L'associazione ci ricorda che le classifiche di vendita "Combined" forniscono la ripartizione delle vendite tra "Retail" e "Network", oltre che le vendite complessive che riflettono l'intero mercato. Per le vendite "Network", GSD aggrega i dati relativi ai Full Games Downloads (FGD) acquistati dai consumatori a pagamento attraverso le seguenti piattaforme: PlayStation Network, Xbox Live eSteam. Di conseguenza, altre categorie come il "free to play" o le "microtransazioni" (o acquisti in-game) non sono coperti.



Ecco le prime 10 posizioni: