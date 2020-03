Valorant, Riot Games promette server dedicati e gratuiti con 128 di tick-rate

Riot Games promette un back-end tecnico senza precedenti per Valorant, il suo shooter tattico competitivo 5 contro 5. Questo vuol dire che il gioco si poggerà su server dedicati e gratuiti con 128 di tick-rate.



Nella giornata di oggi abbiamo scoperto diversi dettagli di Valorant, lo shooter tattico di Riot Games conosciuto in precedenza come Project A. Il nostro Aligi Comandini ha provato Valorant in anteprima e ci ha descritto molte delle caratteristiche salienti del progetto.



Nella giornata di oggi, però, Riot Games ha voluto condividere ulteriori dettagli sul gioco: per esempio adesso sappiamo che lo sviluppatore vuole investire fortemente sull'infrastruttura tecnica che sorregge questo frenetico sparatutto competitivo. Lo studio, infatti, vuole "garantire un gameplay fedele e mantenere l'integrità competitiva" di Valorant.



Per questo motivo "Riot Games ha investito in un back-end tecnico senza precedenti e di prima classe per supportare il gioco, tra cui: server dedicati (gratuiti) con 128 di tick-rate; un netcode personalizzato per una lettura dei colpi estremamente precisa; architettura di gioco autorevole del server con prevenzione e rilevamento anti-cheat proprietari fin dal primo giorno. Valorant è altamente consequenziale, quindi i giocatori sapranno con certezza che la loro vittoria o sconfitta sarà il risultato della propria abilità e strategia."



Delle premesse davvero eccellenti per un gioco che vuole cercare di ottenere un posto al sole all'interno del mondo competitivo. Esattamente come fa League of Legends.



Pensate basteranno queste caratteristiche per rendere Valorant un successo?