Final Fantasy 7 e Final Fantasy 6 non sono gli episodi più amati dai fan giapponesi

A sorpresa, Final Fantasy 7 e Final Fantasy 6, solitamente i due giochi più nominati dai fan italiani, non sono gli episodi più amati dai fan giapponesi. Nel paese del sol levante, infatti, si è imposto un capitolo estremamente popolare, ma da molti considerato un outsider: Final Fantasy X.



Per molti scegliere il capitolo di Final Fantasy preferito è come scegliere tra due figli. Dal 1987 in avanti, infatti, il franchise di Final Fantasy è uno dei più amati dell'intera industria dei videogiochi. Una serie che è destinata ad aumentare la sua popolarità in maniera vertiginosa nei prossimi mesi: il nostro provato di Final Fantasy 7 Remake ci dice che Square Enix sta facendo le cose a modo.



Ad alcuni giocatori giapponesi è stato recentemente chiesto quale fosse la loro fantasia finale preferita. Secondo il sondaggio non sono Final Fantasy VII e Final Fantasy VI i capitoli più amati. Questi due capolavori devono accontentarsi rispettivamente della seconda e terza posizione in classifica, nonostante da noi siano costantemente considerati i giochi migliori.



A vincere è stato Final Fantasy X, un capitolo tutt'altro che minore o poco amato, ma che solitamente non viene definito come il preferito. A ben vedere, però, il decimo capitolo è uno dei pochi che ha ottenuto un seguito diretto. Tidus e Yuna erano talmente amati che Square pubblicò un sequel diretto solo due anni dopo. Il primo gioco a non far parte del filone principale è stato Final Fantasy Tactics, che si è dovuto accontentare dell'undicesima posizione.



I fan di Final Fantasy VII dovranno accontentarsi della seconda posizione e della vittoria del premio "personaggio preferito". Cloud Strife, il protagonista del settimo capitolo, è il più amato da parte dei fan. Una cosa poco sorprendente, dato che è senza dubbio il protagonista più famoso e riconoscibile di tutta la serie. Anche grazie alla sua enorme spada.



Yuna è il secondo personaggio più amato, mentre al terzo posto si piazza la sfortunata Aerith.



Il sondaggio è stato condotto da NHK. Nell'inchiesta sono stati inclusi 30 giochi (tra serie principale e spin-off) e 75 personaggi. Il campione sondato è enorme: hanno, infatti, partecipato al voto 468.654 persone.



Voi, invece? Qual è il vostro Final Fantasy preferito?