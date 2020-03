DOOM Eternal, diamo un'occhiata al Battlemode direttamente dalla presentazione del PAX East

Il Battlemode di DOOM Eternal si è mostrato al PAX East 2020. Gli sviluppatori di Bethesda hanno presentato nel weekend diversi dettagli e qualche immagine di questa interessante modalità competitiva all'interno di un panel organizzato durante i "Bethesda Game Days 2020".



In questo video Marty Stratton (Executive Producer di id Software) e Hugo Martin (Game Director sempre di id Software) mostrano tutte le caratteristiche di questa modalità competitiva che andrà ad affiancare l'attesissima campagna di DOOM Eternal.



Nel caso in cui facciate fatica a seguire la presentazione in inglese non scordatevi di attivare i sottotitoli e poi dalla rotellina con un ingranaggio selezionate traduzione automatica in italiano. Non sarà perfetta, ma aiuta.



DOOM Eternal uscirà il 20 marzo su PS4, PC e Xbox One. La versione Nintendo Switch si farà attendere, ma perlomeno ne varrà la pena: id Software è impressionata dalla conversione.



Lo stesso giorno uscirà anche Animal Crossing: New Horizons, una delle esperienze più diverse da DOOM che potreste immaginare. Proprio per questo motivo vedere le due serie che si incontrano in questo divertente video è tutto da ridere. Non credete?