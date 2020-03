Monster Hunter World: Iceborne, nuovi mostri su PC ad aprile

Capcom ha annunciato che la versione PC di Monster Hunter World: Iceborne riceverà i nuovi mostri in un giorno non meglio specificato di aprile. Stiamo parlando di quelli che per le versioni PS4 e Xbox One saranno disponibili a partire dal 23 marzo.



Stiamo parlando del terzo pacchetto di contenuti scaricabili di Monster Hunter World: Iceborne, che comprende due nuovi mostri: Raging Brachydios e Furious Rajang. Li potete vedere in azione nel tweet riportato in fondo alla notizia.



Capcom sta rispettando il calendario degli aggiornamenti di Monster Hunter World: Iceborne che aveva reso pubblico qualche tempo fa e che contiene la promessa che da maggio 2020 gli aggiornamenti console e PC di Monster Hunter World: Iceborne saranno sincronizzati. Niente più ritardi per chi gioca su computer.



Monster Hunter World: Iceborne è la prima e probabilmente unica espansione di Monster Hunter World. È disponibile per PC, Xbox One e PS4. Presto potremo vedere anche il film ufficiale di Monster Hunter, di cui recentemente sono stati pubblicati due nuovi poster ufficiali.

The date is set! Raging Brachydios and Furious Rajang will challenge bravest hunters on March 23 on PS4 and Xbox One! Coming to PC in April. pic.twitter.com/COUIROiLKf — Monster Hunter (@monsterhunter) March 1, 2020