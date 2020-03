Fallout 76, Bethesda è rimasta "sorpresa di quante poche persone vogliano fare PvP"

Bethesda si dice "sorpresa di quante poche persone vogliano fare PvP" in Fallout 76, una delle possibilità più interessanti concessa da questa interpretazione multigiocatore del classico gameplay della serie. Per questo lo sviluppatore è sempre interessato ad ascoltare quello che dice la sua comunità di giocatori per evolvere il gioco nella direzione giusta.



Il 7 aprile, molto probabilmente, Fallout 76 diventerà quello che in molti speravano fosse sin dall'inizio. Con Fallout 76: Wastelanders, un'espansione gratuita per PC, Xbox One e PS4, Bethesda aggiungerà NPC umani, un sistema di reputazione, alberi di dialogo ed istanze a giocatore singolo al suo MMO ibrido.



In questo modo il publisher spera di risollevare le sorti di un gioco partito col piede sbagliato. Uno dei motivi per i quali Fallout 76 potrebbe aver fallito è che Bethesda ha frainteso il proprio pubblico. Secondo il senior vice president of global marketing & communications di Bethesda Pete Hines, il team è rimasto sorpreso da alcune scelte del proprio pubblico.



"Beh, alla fine la nostra intenzione è sempre stata: lo pubblichiamo e vediamo cosa ne pensa la gente. Poi provvederemo alle cose che dobbiamo fare in base alla loro reazione. Quindi, per esempio, penso che siamo rimasti tutti un po' sorpresi dal fatto che poche persone volessero prendere parte al PvP, mentre la maggior parte erano interessate al PvE cooperativo. Tutto l'opposto di "voglio mettere alla prova il mio coraggio contro di te in un duello". Ci sono alcune persone che lo fanno, non fraintendetemi, ma penso che sia una percentuale molto inferiore rispetto a quanto pensassimo," ha detto Hines in una recente intervista.



Wastelanders, quindi, è il primo passo per rendere davvero Fallout 76 l'esperienza che alcuni giocatori si aspettano quando vedono il nome "Fallout". Si tratta di un lavoro molto simile a quanto fatto con The Elder Scrolls Online, un gioco che si è modificato molto in modo da poter soddisfare le esigenze dei suoi giocatori, trasformandosi in questo modo in un prodotto di successo.



Hines voleva anche far sapere che Wastelanders non è l'ultimo passo, ma è solo l'inizio del supporto e dei contenuti pensati per Fallout 76. "Stiamo seguendo questa strada. Abbiamo lavorato molto a livello di sistema per rendere possibili gli aggiornamenti di Wastelanders che abbiamo programmato per il resto di quest'anno, per il prossimo e oltre."



"Abbiamo una tabella di marcia che condivideremo tra non molto," ha detto Hines. "Pubblichiamo Wastelanders e poi ne parliamo. Questo aggiornamento coprirà fino alla fine di quest'anno. Abbiamo già parlato, internamente, del nostro piano di contenuti per il prossimo anno. Quando ci sentiremo abbastanza sicuri di condividerlo con tutti, lo faremo sicuramente."



Fallout 76: Wastelander arriverà su PC, Xbox One e PS4 il 7 aprile, con l'arrivo del gioco anche su Steam.