WinDay di Wind: sconti Interflora e SkinLabo oggi 2 marzo 2020

Comincia una nuova settimana, e tornano puntuali come un orologio le iniziative del WinDay, il programma fedeltà gratuito dei clienti Wind. Vediamo tutte le novità previste per oggi lunedì 2 marzo 2020, dando poi un'occhiata anche ai premi del resto della settimana.

Il WinDay propone ogni giorno nuovi premi e regali: oggi lunedì 2 marzo 2020 potrete scegliere tra Interflora e SkinLabo. Più nel dettaglio, entro le 23:59 di oggi sarà possibile riscattare sull'app MyWind (voce Richiedi il regalo) un 60% di sconto per SkinLabo oppure in alternativa 12 euro di sconto da utilizzare su Interflora.it.

Domani martedì 3 marzo 2020 sarà il turno degli sconti per acquistare smartphone e device di vario tipo, per esempio Huawei P Smart 2019 a 159,90 euro invece di 249,90 euro (sconto di 90 euro), oppure gli auricolari SBS Ear Buds (24,90 euro invece di 59,90 euro).

Mercoledì 4 marzo 2020 si terrà il concorso settimanale di Wind: il WinDay metterà in palio tre buoni spesa Promoshopping dal valore complessivo di 1000 euro. Sarà possibile partecipare all'instant win dalle 00.00 alle 23.59 di mercoledì prossimo.

Infine, da giovedì 5 marzo a domenica 8 marzo 2020 potrete richiedere un voucher per l'acquisto di quattro biglietti al prezzo di due per andare al cinema.