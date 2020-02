Wind Tre, dopo Very Mobile brand unico e rete 5G?

Nuove indiscrezioni sull'operatore italiano Wind Tre (le cui componenti per il momento restano ancora separate) arrivano nelle ultime ore: dopo il lancio di Very Mobile avvenuto lo scorso lunedì, tutto sarebbe pronto per il lancio del brand unico e della rete 5G, novità di particolare rilievo come potete immaginare.

Si comincerebbe proprio dal lancio del brand unico Wind Tre, società che forse cambieranno anche nome. Stando alle indiscrezioni, l'annuncio era già pianificato per l'evento The Wow Now del 6 marzo 2020, ora però rimandato a causa dell'emergenza Coronavirus (anche TIM ha sospeso un evento per il Coronavirus, nulla di cui stupirsi). Marzo 2020 resterebbe ad ogni modo il mese del grande cambiamento, anche se ora gli operatori dovranno comunicare una nuova data per l'evento in cui dovrebbe avvenire l'annuncio.

Altre fonti vorrebbero pronto anche il lancio della rete 5G Wind Tre, nota come Super Rete 5G-Ready. Tale rete almeno inizialmente avrebbe dovuto essere di tipo NSA, ma poi la società aveva comunicato ai colleghi di MondoMobileWeb quanto segue: "Tale tecnologia consentirà di fare leva sulla tecnologia LTE e quindi ci sarà la possibilità di una graduale introduzione del 5G. Ovviamente, una volta completato il processo di standardizzazione della tecnologia in seguito a tutto ciò, la rete evolverà e supporterà l'architettura SA, dunque Standalone". La data di lancio prevista è in questo caso quella del 16 marzo 2020, e anche qui dovete prendere l'informazione con le dovute cautele.