TIM e Coronavirus: sospeso il progetto Operazione Risorgimento Digitale

Avrete sicuramente notato, negli ultimi giorni, tutti i provvedimenti governativi per rispondere all'emergenza del Coronavirus in Italia (i contagiati sono circa 200 attualmente). Anche l'operatore storico italiano TIM ha preso le sue precauzioni, ad esempio sospendendo l'Operazione Risorgimento Digitale.

Operazione Risorgimento Digitale è un progetto volto a ridurre il digital divide in Italia, accogliendo le richieste di informazioni dei cittadini e allestendo dei veri e propri corsi con team di formatori. Numerose tappe del progetto sono state sospese, a causa del Coronavirus: più precisamente quelle in Liguria, Friuli Venezia Giulia e Calabria. Anche Vodafone ha affrontato il Coronavirus prendendo alcune precauzioni, del resto.

TIM ha comunque confermato che continuerà a monitorare la situazione, e che resterà a disposizione anche per eventuali dialoghi con i Ministeri competenti, così come con le Regioni e i Comuni coinvolti nell'iniziativa. Non è da escludere, quindi, che il progetto riprenda in un secondo momento, ad emergenza e allerte terminate.