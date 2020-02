Vodafone e Coronavirus: chiusa questa sede a Milano, i dettagli

Il Coronavirus sta purtroppo recando non pochi disagi, soprattutto per il momento in nord Italia. Se in questa notizia ve ne parliamo è perché, volenti o nolenti i lavoratori dell'operatore, la sua strada si è scontrata con quella di Vodafone Italia.

Innanzitutto l'operatore rosso ha smentito l'evacuazione di dipendenti dalla sede di via Lorenteggio 240 (Milano), oggetto di parecchi rumor allarmanti nelle ultime ore. Ad ogni modo, la sede Vodafone di via Bisceglie (Milano) resterà da oggi chiusa in via del tutto precauzionale, dato che uno dei suoi lavoratori è residente a Codogno (comune già colpito dal Coronavirus).

Più nel dettaglio, Vodafone ha annunciato che gli impiegati di questa sede lavoreranno in smart working da lunedì 24 febbraio 2020 (cioè da oggi) fino a mercoledì 26 febbraio 2020. Se dovessero emergere maggiori dettagli sulla vicenda, ve lo faremo sapere. Vodafone vicina a te, ricordiamolo, è una delle novità dell'operatore in difesa dei clienti vittime di truffe.