Vodafone vicina a te, contro frodi, truffe e false rimodulazioni: i dettagli del servizio gratuito

Nasce in queste ore il nuovo servizio di Vodafone Italia, dal nome Vodafone vicina a te: punta a proteggere tutti i vecchi, nuovi e futuri clienti dell'operatore storico italiano rosso. Vediamo dunque tutti i dettagli, perché potrebbe rivelarsi utile anche per voi.

Vodafone vicina a te punta a proteggere i clienti di Vodafone Italia da frodi, truffe e false rimodulazioni. Si tratta di una nuova sezione online del sito web di Vodafone Italia, raggiungibile da voda.it/viciniate. Vodafone mette in guardia i clienti da possibili malintenzionati, che si fingono operatori di Vodafone Italia senza effettivamente esserlo: si tratta di tentativi di truffa, o che comunque puntano a far passare i clienti ad altri operatori.

Ecco il messaggio di Vodafone Italia per tutti i suoi clienti: ""Riconosci le nostre comunicazioni e fidati solo dell'originale! Sei stato contattato da un affabile e cortese operatore che ti ha proposto un'offerta a fronte di una falsa rimodulazione da parte di Vodafone non comunicata in fattura? La tua sicurezza per noi è importante! Nel caso avessi ricevuto questi contatti ed hai dubbi sulla reale identità del mittente ricordati di non rispondere al messaggio e di non inoltrare i documenti richiesti. Se ti sei trovato in questa situazione aiutaci ad essere vicini a te e segnalacelo. Scopri come su voda.it/viciniate." Da questa sezione del sito web i clienti potranno anche segnalare tentativi di truffa: poi Vodafone provvederà così ad indagare.