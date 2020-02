Dragon Ball Super: tutti i nuovi Funko Pop in arrivo, c'è anche Mr Satan Super Saiyan

La società Funko realizza ormai da anni statuette da collezione con testa gigante, note come i Funko Pop. In occasione del Toy Fair New York 2020, che si sta tenendo in questi giorni, è arrivato l'annuncio di molti nuovi modelli a tema Dragon Ball Super.

Preparatevi: nei prossimi mesi sarete letteralmente invasi da tanti nuovi Funko Pop a tema Dragon Ball Super, una vera e propria goduria per i fan del manga e anime di Akira Toriyama e Toyotaro. Annotiamo la presenza di nuovi Funko Pop per Gohan, Vegeta, Whis, Kale, e poi ancora un Beerus Metallizzato in esclusiva.

Ma il dettaglio più curioso e simpatico è la presenza del Funko Pop di Mr Satan, il simpatico fanfarone amico di Majin Bu buono... anche in versione Super Saiyan! Chiaramente è una trovata scherzosa, dato che Mr Satan è uno dei guerrieri più deboli della serie, e di certo non potrebbe mai trasformarsi in Super Saiyan. Ecco le immagini dei nuovi Funko Pop di Dragon Ball Super.