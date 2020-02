Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, Pokimane contro una scelta di Epic Games

Lo scorso giovedì gli sviluppatori di Epic Games hanno ufficialmente dato il via alla Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2. In generale la nuova stagione ha ricevuto un'accoglienza positiva, soprattutto dal punto di vista delle Skin e delle emote inedite. Ma la streamer Pokimane non ha apprezzato proprio tutto, e lo ha annunciato durante uno stream.

Imane Anys, in arte la streamer Pokimane, ha detto la sua dopo una serie di partite a Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 in modalità Coppie. "Dico la verità, le Skin sono fatte veramente bene. SOno fantastiche" Ma subito dopo ecco la critica ad una scelta di Epic Games in particolare. "Amo il C4 (detto con sarcasmo, ndr). Ecco, dovrebbero rimuoverlo di nuovo e subito, sarebbe davvero carino".

Pokimane era appena stata eliminata proprio da questo esplosivo letale di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2: l'arma è stata depotenziata rispetto al Capitolo 2, ma la sua reintroduzione su Battaglia Reale ha fatto discutere già altri streamer. Secondo Pokimane, insomma, andrebbe rimossa immediatamente e senza neanche pensarci. Ma è davvero l'arma il problema? E se lo è, perché Epic Games ha voluto reintrodurre proprio quella tra le tante disponibili?