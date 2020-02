Twitch, Pokimane dona 50.000 dollari per una borsa di studio dedicata agli eSport

Pokimane, la celebre streamer di Twitch, ha donato 50.000 dollari per dar vita a una borsa di studio dedicata agli eSport presso la University of California Irvine.



"Mi piace poter condividere la mia esperienza su come sono arrivata dove mi trovo, nella speranza che ciò possa aiutare altre persone a trovare la propria strada", ha dichiarato Pokimane.



"Sono felice in particolar modo di poter supportare il programma eSport della University of California Irvine perché i loro studenti si stanno concentrando sul gaming oltre che sull'ottenere i propri diplomi: posso testimoniare che non è affatto semplice!"



La borsa di studio voluta da Pokimane entrerà in vigore a partire dal 2022, con la selezione annuale di un singolo studente che potrà beneficiare dei fondi e affrontare con più tranquillità il percorso scolastico.



"La gaming community contribuisce con tanta passione ed energia al mondo degli eSport, e siamo entusiasti di poter offrire un riconoscimento ad alcune delle figure più importanti del settore", ha dichiarato Mark Deppe, director della divisione eSports della UCI.



"Sono incredibilmente grato a Pokimane per la sua generosità e spero che questo gesto sia d'ispirazione per altri gamer e streamer di successo in futuro."





If you missed @pokimanelol latest twitch stream, she announced her donation to support 4 STEM Advantage scholars!!! We can't thank you her enough for her support towards minorities in the #STEM community. It's been a long process and we are so excited the news is finally out! pic.twitter.com/IqDYR5i3Nr