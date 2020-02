Twitch, Pokimane stanca di Fortnite, ecco perché

La Twitch star Imane 'Pokimane' Anys ha spiegato come mai ha iniziato a non fare più streaming di Fortnite con la stessa frequenza di prima, arrivando quasi all'abbandono del gioco. Il motivo è in realtà molto semplice: Fortnite la diverte ancora e ci gioca anche per ore, ma non le piace usarlo per gli streaming perché ogni sua partita si riempie di stream sniper (persone che vanno a caccia di celebrità nei server), che le rendono la vita impossibile.



Non stupisce di sapere che un Twitch star come Pokimane attiri molti stream sniper, gente che si venderebbe la nonna per trollare e apparire per qualche attimo nello stream di un personaggio famoso, anche solo in forma di avatar. Il fenomeno comunque ha raggiunto un livello di fastidio tale che sta portando molti streamer ad abbandonare Fortnite, perché semplicemente giocare contro tanti ossessionati non deve essere né divertente, né gratificante. Oltretutto anche la qualità delle trasmissioni ne risente.



Comunque sia questo non è l'unico motivo dell'allontanamento di Pokimane da Fortnite. Anche la mancanza di nuovi contenuti sostanziali dal lancio del Capitolo 2 è un forte deterrente per continuare a giocare.



In questo Pokimane fa da eco a molti altri streamer noti e meno noti, come Ninja e Tfue, che vorrebbero qualcosa di nuovo dal titolo di Epic Games.