Altered Carbon, Netflix ha pubblicato il teaser della stagione 2

Netflix ha pubblicato un nuovo teaser della stagione 2 di Altered Carbon, che sarà resa disponibile il 27 febbraio. Nel breve video possiamo vedere Anthony Mackie nei panni di Takeshi Kovacs. oltre ad alcune sequenze dal montaggio molto rapido, che ben rendono le atmosfere cyberpunk della serie.



Per chi non lo conosce, diciamo che Anthony Mackie è il Sam Wilson del Marvel Cinematic Universe e va a prendere il posto del corpulento Joel Kennaman. Se avete visto Altered Carbon non sarete stupiti del fatto che lo stesso personaggio possa essere interpretato da due attori differenti, visto che le coscienze degli esseri umani possono essere trasferite in corpi differenti.



Come già ricordato, la seconda stagione di Altered Carbon sarà composta da otto episodi e avrà anche una nuova showrunner, Alison Schapker (Fringe), che ha collaborato con Laeta Kalogridis alla realizzazione delle nuove storie.