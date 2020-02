PlayStation Store: nuova ondata di sconti sui giochi PS4 con "La Scelta dei critici"

Inizia una nuova mandata di sconti sui giochi PS4 sul PlayStation Store, con l'iniziativa "La scelta dei critici" che raccoglia un'ampia serie di grandi successi di critica ma anche di mercato, come potete vedere dall'elenco.



Trovate i giochi scontati a questo indirizzo, all'interno vi si trovano titoli davvero molto interessanti, nel caso non abbiate provveduto ad acquistarli in precedenza. Tra quelli di maggiore interesse, evidenziamo:

Marvel's Spider-Man - 19,99 euro (-50%)

Death Stranding - 39,99 euro (-42%)

Red Dead Redemption 2 - 29,99 euro (-57%)

Call of Duty: Modern Warfare Battle Pass Edition - 67,99 euro (-20%)

The Witcher 3: Wild Hunt - 8,99 euro (-70%)

Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition - 26,99 euro (-68%)

Resident Evil 2 Deluxe Edition - 24,99 euro (-50%)

Sekiro: Shadows Die Twice - 45,49 euro (-35%)

Control - 35,99 euro (-40%)

God of War Edizione digitale Deluxe - 19,99 euro (-33%)