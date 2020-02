Dragon Ball Z: Goku con i noodles diventa un Funko Pop

Una delle scene più divertenti e frequenti dell'anime e manga Dragon Ball Z sta per concretizzarsi in un nuovo Funko Pop, una statuina da colelzione realizzata dalla società americana Funko. Curiosi di saperne di più? Continuate a leggere, allora.

Goku con noodles diventerà a breve un Funko Pop: si tratta di un pezzo eslcusivo della collezione di Funko Pop a tema Dragon Ball Z, manga e anime della celeberrima opera di Akira Toriyama. Il modellino, che verrà proposto al prezzo standard (non è un oversized) è attualmente disponibile per il preordine (anche online, per fortuna) e arriverà sul mercato nei prossimi mesi. Resta da capire se in Italia potrà essere acquistato presso un rivenditore particolare, o nei soliti GameStop e rivenditori di videogiochi.

I lettori dell'opera di Toriyama attendono intanto l'arrivo del nuovo capitolo del manga di Dragon Ball Super, previsto per il mese di febbraio 2020. Eccovi l'immagine del Funko pop dedicato a Son Goku che mangia i noodles... scena non troppo rara anche in Dragon Ball Super, a dire il vero.