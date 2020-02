Dragon Ball Z: Kakarot è il gioco del mese di gennaio 2020

L'anno videludico parte spesso a rilento e questo gennaio 2020 non fa grande differenza se stiamo a guardare il calibro delle uscite, sebbene ci siano stati diversi titoli interessanti al suo interno: ma se non altro l'elezione del gioco del mese ha messo d'accordo tutti, a quanto pare, con l'incoronazione di Dragon Ball Z: Kakarot . Ebbene sì, nessuno ce la fa contro Goku, anche se bisogna dire che questa volta il campo era abbastanza libero di avversari particolarmente temibili. D'altra parte Dragon Ball è capace di unire un po' tutti a diverse latitudini cronologiche: dai vegliardi della redazione che non possono non venire smossi dalla nostalgia per una serie che fa parte della loro infanzia agli utenti più giovani, che magari stanno vivendo Dragon Ball in diretta o quasi, grazie alle numerose riproposizioni e riedizioni arricchite della celebre serie di Akira Toriyama. Non capita spesso che un videogioco su tale marchio si prenda lo scettro di gioco del mese, a dire il vero: a parte il recente Dragon Ball FighterZ le produzioni di questo tipo sono solitamente relegate all'ambito dell'operazione commerciale su licenza, con qualche raro caso in cui questa si sposa effettivamente con un gioco di un certo livello, ma in questo caso la congiunzione astrale ha fatto in modo che Dragon Ball Z: Kakarot non avesse molti avversari con cui combattere. O meglio, non al livello dei Blockbuster che possono mettere d'accordo più o meno tutti: a dire il vero questo gennaio 2020 è stato abbastanza ricco di produzioni di vario tipo anche di alto profilo, come lo splendido Kentucky Route Zero , ma si tratta di giochi che non hanno proprio un richiamo universale, quasi di nicchia, rispetto al raggio d'azione di un Dragon Ball qualsiasi.

La scelta della redazione

La votazione interna alla redazione ha lasciato poco spazio ai dubbi e Dragon Ball Z: Kakarot è emerso chiaramente come gioco del mese di gennaio 2020 secondo gli espertoni presenti da queste parti. La scelta può essere spiegata in larga parte con il potere nostalgico che la serie esercita ancora sui vegliardi redazionali, anche perché sia il voto assegnato in sede di recensione su queste pagine che quelli raccolti in giro dalla stampa internazionale non giustifica più di tanto la preferenza. Ma quando si parla di Dragon Ball si tratta di sentimenti, non di freddi numeri, dunque eccolo qua al primo posto, per iniziare questo 2020 con un bel tocco di manga. Il secondo posto, a una certa distanza dal primo è andato a Journey to the Savage Planet, e qui si lascia un po' il nazional-popolare e riemerge un po' lo spirito radical chic della redazione a quanto pare, con la scelta dell'avventura survival di Typhoon Studios che rappresenta una soluzione non propriamente banale, anche se a dire il vero questo mese offriva scelte ben più peculiari e artisticheggianti da votare.





A breve distanza ecco Tokyo Mirage Sessions , per non farci mancare nulla: l'esclusiva Nintendo Switch rappresenta un particolare mix tra Fire Emblem e Shin Megami Tensei ma quello che viene fuori assomiglia soprattutto a un Persona dall'anima decisamente J-Pop, ma facilmente in grado di affascinare tutti coloro che provano un certa attrazione per il mondo nipponico e le sue stranezze pop-culturali, pertanto non poteva mancare sul podio nella votazione redazionale. Appena fuori dalle top 3, ecco la scelta probabilmente più intellettualoide: Kentucky Route Zero è finalmente arrivato dopo i lunghi anni di attesa e non ha tradito le aspettative, trattandosi di un'avventura narrativa davvero unica e in grado di lasciare il segno in chiunque abbia la volontà di entrarci dentro.