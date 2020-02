Mediaworld, gli XDays ritornano con offerte su PS4 e PC da gioco

Tornano gli Xdays di Mediaworld, ossia un periodo di sconti solo online con centinaia di prodotti in offerta, tutti con consegna gratuita. Gli Xdays saranno attivi dal 3 al 12 febbraio 2020 e vedono molte proposte legate anche al mondo dei videogiochi.



Ad esempio potete acquistare una PS4 da 1TB in bundle con FIFA 20 e un Dual Shock 4 extra a 299,99€ invece di 389€. Oppure potete prendere un laptop gaming Lenovo Legion Y540 a 899€ invee di 1199€. C'è anche un più performante MSI GE63 RAIDER RGB 8SG-024IT a 2499€ invece di 3199€, ma qui si va già su di una cifra più importante. Tornando a qualcosa di più accessibile, vi consigliamo le cuffie Logitech G432 7.1 a 44,99€ invede di 79,99€ oppure la tastiera Logitech G910 Orion Specrum Mec di colore nero a 119,99€ invece di 179,99€. Altro affare da non sottovalutare il mouse HP Omen 400 venduto a soli 19,99€ contro i 29,99 del prezzo base. Infine, gli appassionati di giochi di corse saranno felici di sapere che il volante Logitech G29 Driving Force è venduto a 194,99€ invece di 409,99.



Pagina degli Xdays di Mediaworld.



Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.