Dragon Ball Z: Kakarot, cinque anime per CyberConnect2

Al di là dei suoi pregi e difetti, Dragon Ball Z: Kakarot dovrebbe aver messo d'accordo tutti sulle indiscutibili qualità di CyberConnect2 quando si tratta di ricreare le scene e le atmosfere di certi anime sotto forma di videogioco. Non è la prima volta che questo talentuoso team di artisti si trova alle prese con franchise come Dragon Ball e se è vero che lo sviluppatore è diventato famoso specialmente quando ha messo mano su Naruto intorno al 2003, è altrettanto vero che l'attenzione aveva già cominciato ad attirarla qualche tempo prima con un'altra produzione sperimentale di Bandai Namco: la tetralogia di .hack//. Da allora CyberConnect2 si è barcamenato per quasi vent'anni tra una manciata di proprietà intellettuali su licenza che includono, oltre a Naruto e Dragon Ball, anche Le bizzarre avventure di JoJo, sconfinando soltanto di rado nell'inedito, per esempio con lo spettacolare Asura's Wrath. La parola d'ordine a Fukuoka è una, sopra ogni altra: fanservice. E i titoli CyberConnect2 trasudano fanservice. Ma siamo sicuri che nel 2020 possa bastarci?

Il problema del gameplay

Prendiamo come esempio proprio Dragon Ball Z: Kakarot, l'ultima fatica di CyberConnect2. Se avete letto la nostra recensione allora dovreste sapere che il nuovo adattamento della celeberrima opera di Akira Toriyama è un videogioco pensato soprattutto per i fan: ripercorrendo la storia di Dragon Ball Z come un titolo d'azione single player con elementi RPG, il gioco sommerge gli appassionati della saga con un fanservice calcolato e metodico. C'è modo e modo di fare fanservice, cioè di soddisfare quella parte dell'utenza che cerca gli aspetti, le sensazioni e le caratteristiche più importanti di una certa produzione: si può fare in modo becero e generico, nella ferma convinzione che tanto i fan comprerebbero qualunque cosa, oppure si può fare con un certo rispetto, con quella passione che si riconosce subito nella direzione artistica e nelle scelte contenutistiche dei titoli CyberConnect2. Questo però non significa che i ragazzi di Fukuoka siano game designer straordinari che non sbagliano un colpo. Anzi, tutt'altro.

I titoli CyberConnect2 non si sono mai distinti in modo eclatante a livello di gameplay; è sempre mancato qualcosa che riuscisse a elevarli a un livello che potesse farceli consigliare anche a chi non conosce un franchise in particolare, proprio per avvicinarsi ad esso e magari appassionarsi. Non sono videogiochi particolarmente profondi, ma sono accessibili e pensati più che altro per divertire senza enormi pretese, soddisfacendo quella necessità di ritrovare il proprio manga o anime preferito sullo schermo. Un esempio molto chiaro, in tal senso, potrebbe essere proprio Le bizzarre avventure di JoJo: All Star Battle, un picchiaduro validissimo per i fan del manga di Hirohiko Araki grazie al fanservice e alla fedeltà con cui CyberConnect2 ha riprodotto il peculiare stile dell'autore, nonché le strampalate dinamiche narrative, che tuttavia non potrebbe mai competere con la sofisticata raffinatezza di un titolo come Dragon Ball FighterZ di Arc System Works, un team che sviluppa picchiaduro molto più ambiziosi anche nell'ottica competitiva.

Dragon Ball Z: Kakarot, insomma, rappresenta perfettamente la filosofia aziendale, per così dire, di CyberConnect2. È un titolo estremamente spettacolare che ricalca fedelmente l'anime sotto tanti aspetti. È curato minuziosamente nei dettagli e ricostruisce il mondo immaginato da Akira Toriyama come nessun gioco aveva mai fatto prima d'ora, mettendo insieme i pezzi del puzzle apparsi negli sfondi delle vignette. Allo stesso tempo è accessibile, si impara a giocare in pochi minuti e ha la profondità di un cucchiaino da caffè: le meccaniche GDR, seppur interessanti e ben integrate nel gameplay, non richiedono grande impegno per essere assimilate, tant'è che anche le dinamiche open world cascano nel tranello di tante produzioni giapponesi che puntano quasi tutto sui collezionabili. Tutto sommato va bene anche così: non tutti i giochi devono essere complessi intrecci di variabili. A volte basta che siano divertenti passatempi per appassionati che vogliono rivivere le loro scene preferite di un certo anime. CyberConnect2 può certamente migliorare nel game design, e ci auguriamo che ciò accada magari nei prossimi tie-in che sarà chiamato a sviluppare.