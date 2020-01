Sony pronta ad acquisire Kojima Productions, al lavoro su di un horror per PS5, secondo un rumor

Stando a una nuova indiscrezione, Sony sarebbe pronta ad acquisire Kojima Productions, il cui prossimo progetto dovrebbe essere un horror esclusivo per PS5, genere cui Hideo Kojima si era già dimostrato interessato con Silent Hills e la demo P.T., quando ancora lavorava per Konami. Purtroppo non sono state fornite informazioni sulle tempistiche della lavorazione e sull'annuncio dell'acquisizione (se mai ci sarà).



L'indiscrezione viene da HipHopGamer, un veterano dell'industria famoso per i suoi scoop. Stando sempre a quanto ha riportato, il nuovo titolo di Kojima Productions userà ancora il Decima Engine di Guerrilla Games, che su PS5 appare meraviglioso. Finora il Decima è stato utilizzato soltanto per due giochi: Horizon Zero Dawn e Death Stranding, quest'ultimo sviluppato proprio da Kojima Productions.



Come sempre in questi casi vi invitiamo a prendere queste informazioni con le molle, perché è sempre di indiscrezioni che stiamo parlando. Comunque sia Kojima non ha mai nascosto di voler sviluppare un horror e giusto di recente ha suggerito che il suo prossimo progetto potrebbe appartenere a questo genere.

SONY Will Acquire Kojima Productions, New Horror Game On PS5, Decima Engine On PS5 Is CRAZY! https://t.co/eu0Hb1g3PZ — HOT97'S HipHopGamer LogitechG (@HipHopGamer) January 24, 2020