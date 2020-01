Twitch, AnneMunition accusata di una strana violazione di copyright

La popolarissima streamer Twitch AnneMunition ha subito una stranissima notifica di violazione di copyright per un suo video su YouTube, con susseguente demonetizzazione. L'oggetto del contendere è davvero particolare, visto che si parla del numero 36. Sembra assurdo ma è proprio così.



Il sistema di protezione del diritto d'autore di YouTube specifica sempre in un messaggio quali sono i contenuti contestati in caso di rimozione della monetizzazione e in questo caso alla voce 'Copyrighted Content' viene riportato soltanto il numero 36. A contestare il video, risalente al 2017 e avente come oggetto The Witcher 3, è stata la compagnia Fullscreen, posseduta da Otter Media, una sussidiaria di Warner Media. Ovviamente non è possibile mettere sotto copyright un numero e Warner Media non ha alcun diritto specifico su The Witcher 3, quindi non si capisce bene il perché del provvedimento.



Il bello è che Fullscreen ha fatto lo stesso con un altro video, questa volta reclamando una violazione di copyright per l'utilizzo del numero 50 e ottenendo anche in questo caso la demonetizzazione. Questa storia mostra bene quanto sia ottuso il sistema messo su da YouTube, che non va a verificare l'esistenza o meno del copyright contestato ma blocca i video in automatico. Ovviamente si può aprire una contestazione per ottenere che i video tornino monetizzabili, ma in questo modo chiunque può mettersi a intralciare il lavoro degli altri, ottenendo anche un discreto successo.

did you guys know you can copyright the number 36 pic.twitter.com/dnja297R73 — Anne Munition (@AnneMunition) January 24, 2020