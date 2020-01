GTA 6, il post su Instagram di uno stuntman suggerisce lo sviluppo del gioco

GTA 6, uno stuntman vicino a Rockstar Games, che ha lavorato a GTA 5 e Red Dead Redemption 2, ne ha suggerito lo sviluppo con un post su Instagram. In realtà lui di indizi non ne ha dati, ma vista la foto di cui parliamo i fan, alla continua ricerca di notizie sul nuovo GTA, hanno iniziato a speculare collegando velocemente il suo ritorno in uno studio di mocap al gioco di Rockstar North.



Lo stuntman in questione è Tim Neff e la foto lo mostra con due suoi colleghi al lavoro su di un progetto misterioso, che comprende l'utilizzo di armi da fuoco. Perché si è pensato subito a GTA VI? Oltre ai suoi trascorsi con la serie, nel 2017 apparve un curriculum di Neff online in cui si parlava di GTA 6, prontamente rimosso e smentito categoricamente dall'interessato. Peccato che i fan tendano a non credere molto alle sue parole, visto che in passato aveva negato un suo coinvolgimento in Red Dead Redemption 2, per poi apparire nei crediti.



Come sempre vi invitiamo a prendere queste notizie con le dovute cautele, perché GTA 6 non è stato ancora annunciato ufficialmente da Rockstar North, anche se ormai non è più un segreto per nessuno che sia in sviluppo.