GTA 6 nel 2020? Un sito austriaco lo mette già in vendita

GTA 6 uscirà nel 2020? La catena di videogiochi austriaca Gameware ne è talmente sicura da averlo già messo in vendita con tanti dettagli inediti. Si va dal PEGI (ovviamente 18+, ma non ci saremmo aspettati diversamente) alle lingue incluse, in questo caso tedesco e inglese. Passando per il prezzo. Ah, la versione europea di Gran Theft Auto VI sarà rigorosamente senza censure.



In molti casi analoghi si tratta di semplici placeholder, ovvero di schede precompilate che i negozianti creano in attesa delle notizie ufficiali. Nel caso del sito austriaco Gameware sono i tanti dettagli ad incuriosirci. Innanzitutto GTA VI è presente in due versioni, una europea e una austriaca. La prima costa 59.99, ma la seconda, per 10 euro in più, ha dentro anche un misterioso bonus.



Poi le piattaforme: Gran Theft Auto VI arriverà su PS4, Pc e Xbox One. In seguito abbiamo il PEGI 18 e le lingue contenute, in questo caso inglese e tedesco. Inoltre il sito sa che la versione offerta è al 100% senza censure. Un po' zelante come placeholder, no, o si tratta di una furba mossa commerciale? La storia di Gameware, però, parla chiaro: mesi fa anticiparono copertina ufficiale e data d'uscita di NFS Heat.



Nel caso potete trovare la pagina incriminata al seguente indirizzo. Grazie a Franz per la segnalazione!