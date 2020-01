Batman, PS5 e Xbox Series X sono le console di riferimento, non si chiamerà Batman Arkham Legacy

Il nuovo Batman di Warner Montreal è stato pensato con gli hardware di Ps5 e Xbox Series X in testa, per questo motivo non si sa se uscirà su PS4 e Xbox One. Secondo l'insider KC Walsh il gioco non si chiamerà Batman Arkham Legacy e sarà presentato molto presto.



Nuova ondata di rumor per il tanto atteso Batman di Warner Bros Montreal. Lo studio di sviluppo canadese, dopo aver mostrato un misterioso logo che poteva ricordare la Corte dei Gufi, è di nuovo sparito nell'ombra. A parlare è l'insider KC Walsh che attraverso Twitter ha fatto trapelare diversi rumor.



Il primo è che il gioco non si chiamerà più Batman Arkham Legacy. Potremo controllare diversi personaggi della Bat Family e il cambio di nome sarà chiaro dopo che sarà fatto l'annuncio. L'insider non sa ancora quando il gioco sarà presentato, ma è sicuro che avverrà presto, altrimenti lo scontento delle persone sarà controproducente. L'ultima notizia è che il nuovo Batman è sviluppato con PlayStation 5 e Xbox Series X (e PC) in mente. Non è ancora chiaro se arriverà anche su Xbox One e PS4, ma anche se fosse, il risultato sarà un adattamento che non ha idea di come e se avverrà.



It would be hard for them to not find a way to make it run in PS4/Xbox One with the huge install base but I don't know for sure, it's possible they could handle the processing elsewhere? If this new info is even true