PS5, l'E3 è in condizioni pietose, Sony farebbe benissimo a saltarlo per Jason Schreier

Per Jason Schreier, storica firma di Kotaku e persona solitamente ben informata, Sony sta per presentare PS5 in un evento dedicato. Una decisione assolutamente comprensibile, dato che l'E3 versa in condizioni pietose e il colosso giapponese non avrebbe nessuna ragione per parteciparvi.



Quello di Jason Schreier è un parere fuori dal coro, Michael Pachter, infatti, sostiene che sarebbe un errore se Sony non partecipasse all'E3 2020, ma che sembra trovare conferme nei tanti rumor circolanti in queste ore.



Per il collega di Kotaku, in questo cosa preso come persona solitamente ben informata, Sony si starebbe preparando grandi eventi di lancio dedicati a PS5. Alcuni dicono oltretutto che gli inviti sarebbero in fase d'invio. Schreier sostiene che sarebbe la mossa più sensata, visto che l'E3 versa in condizioni pietose, abbandonato dai visitatori e dai publisher.



E3 is in the worst shape it's ever been -- last year it was half-empty, and that was before they doxed thousands of attending journalists -- so Sony skipping again would make total sense. I'd expect them to announce their own big PS5 event(s) instead — Jason Schreier (@jasonschreier) January 13, 2020