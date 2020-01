Morbius, teaser trailer italiano per il nuovo film con Jared Leto

Morbius, il nuovo film con Jared Leto, si mostra con il primo teaser trailer in italiano, pubblicato alcuni minuti fa da Sony Pictures.



La pellicola, ambientata nello stesso universo di Spider-Man e Venom, ha per protagonista un antieroe nato sulle pagine dell'Uomo Ragno, per la precisione il numero 101 di The Amazing Spider-Man.



La storia è quella di uno scienziato che in seguito a un esperimento andato male viene trasformato in un vampiro, ma le origini da villain verranno chiaramente riadattate per la nuova trasposizione.



Uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel, l'antieroe Michael Morbius, arriva sul grande schermo interpretato dall'attore Premio Oscar Jared Leto.



Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata.



Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.