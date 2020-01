PS5 presentata a febbraio con un evento dedicato? Così vogliono alcune indiscreazioni

PS5 sarà presentata a New York a inizio febbraio nel corso di un evento dedicato, chiamato PlayStation Meeting, almeno stando ad alcune indiscrezioni riportate da ADDMoore di KindaFunny, provenienti a quanto pare da fonti interne a diversi publisher: Electronic Arts, Ubisoft, Square Enix e Activision.



Gli inviti per l'evento di presentazione di PS5 dovrebbero essere spediti la prossima settimana, quindi stampa e influencer stiano accorti. Per le date si parla del 5 o del 12 febbraio 2020, anche se è giusto specificare che per ora non c'è niente di confermato.



Che ne sanno gli altri publisher della presentazione di PS5? Tutto, perché è probabile che anche alcuni loro giochi siano coinvolti nell'evento, quindi si tratta di fonti decisamente affidabili. Ad esempio un'altra indiscrezione afferma che Ubisoft sfrutterà l'annuncio della nuova console per presentare Assassin's Creed Ragnarok, il nuovo capitolo della serie. Anche in questo caso vi invitiamo ad attendere la conferma ufficiale prima di stappare lo champagne. Del resto è ovvio che da qui a qualche mese Sony dovrà presentare la sua console se vuole lanciala a fine 2020 come annunciato accompagnata dal giusto marketing.

Rumours from major publications such as EA, Ubisoft, Square Enix and Activision suggest that PlayStation will be doing their reveal event early February and invites will be sent out next week keep your eyes peeled. #PlayStation #PS5 #E32020 #NextGen #Sony #gaming pic.twitter.com/cWOzMzvZ7e — ADDMoore #KindaFunny (@ADDMoore93) January 11, 2020

Seeing some rumors that Playstation meeting will take place the 5th of February in NYC,I don't have any info regarding it. The insane part of all this is that I'm in New York City at that point, would be insane if true! — Tidux (@Tidux) January 12, 2020

role on 'playstation meeting' on february 12th... pic.twitter.com/SF9nvFDadM — david rushe (@davidrushe) January 10, 2020