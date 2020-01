Assassin's Creed Ragnarok cross-gen su PS5 e Xbox Series X: possibile data di uscita e tanti dettagli da un presunto leak

Quanto si parla di Assassin's Creed Ragnarok, il presunto nuovo capitolo per PS5 e Xbox Series X, come abbiamo visto già nei giorni scorsi, bisogna sempre prendere le informazioni con molta cautela, considerando che il gioco non è mai stato annunciato ufficialmente da Ubisoft e finora circolano solo voci di corridoio, come questo nuovo leak da cui emergerebbero tanti dettagli sul presunto nuovo capitolo della serie.



In ogni caso, il post su Reddit è sicuramente interessante anche se non verificabile, dunque ne riportiamo alcuni elementi. Secondo quanto riferito, Assassin's Creed Ragnarok è il titolo del gioco ed è in sviluppo come cross-gen per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X, con presentazione prevista a febbraio nel corso di un evento PlayStation dedicato alla presentazione di PS5 e data di uscita già fissata per il 29 settembre 2020.



Il gioco si baserebbe sul misto di meccaniche action adventure ed RPG già visto in Assassin's Creed Odyssey, oltre alle caratteristiche storiche della serie, con evoluzioni applicate al sistema di combattimento, nuove armi e abilità speciali legate alla tipologia di arma utilizzata. A quanto pare, queste possono essere modificate con l'applicazione di rune che donano ulteriori caratteristiche.



Entra in gioco anche la resistenza delle armi, che costringe a cambiarle e dosarne l'utilizzo. Anche il sistema di movimento è stato ampliato con nuove animazioni per quanto riguarda l'arrampicata, che coinvolge anche gli alberi.



Lo stealth è modificato da alcune abilità specifiche aggiuntive come la possibilità di nascondersi nel fango, nella neve o nei cespugli, oltre al fatto di potersi confondere tra la gente ma solo nel caso si abbiano abiti adatti.



Pare sia presente la modalità multiplayer cooperativa per quattro giocatori drop-in/drop-out in stile Ghost Recon Wildland. C'è un sistema di reputazione legato a quanto fatto dal giocatore all'interno di città e villaggi, che sblocca ulteriori quest e può influire sull'andamento della storia.



Il sistema di progressione dei personaggi è cambiato, eliminando il blocco imposto all'accesso ad alcune aree in base al livello del personaggio e legando questo a un nuovo sistema di skill tree più complesso.



Infine, sembra che la mappa di gioco di Assassin's Creed Ragnarok sia veramente enorme, probabilmente la più grande vista finora nella serie.