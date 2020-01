Assassin's Creed Ragnarok spunta su Amazon con la Valhalla Edition

Assassin's Creed Ragnarok è stato protagonista di un nuovo avvistamento, in questo caso nel listino di Amazon Germania, dove il gioco è comparso con la Valhalla Edition per PS4.



Si tratta del secondo leak in pochi giorni per Assassin's Creed Ragnarok, anche se il precedente su GameStop è stato rapidamente bollato come fake per via dei codici prodotto copiati da altri titoli Ubisoft.



Tra le possibili ipotesi c'è quella di un annuncio durante l'evento che Sony dovrebbe tenere a febbraio per la presentazione di PS5, con un'uscita in autunno, magari nella line-up di lancio delle nuove console come produzione cross-gen.



Inutile dire che anche questa notizia va presa con le pinze, in attesa di possibili conferme o smentite da parte della casa francese.