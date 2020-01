Quanto tempo si può aspettare per un videogioco?

Quanto tempo siamo disposti ad attendere dall'annuncio di un videogioco, oppure dall'arrivo in Accesso Anticipato, fino all'uscita della versione definitiva? Quanto siete tolleranti verso i giochi dai tempi di sviluppo biblici?



Ieri è stata annunciata la data d'uscita del quinto e ultimo atto di Kentucky Route Zero, avventura grafica di Cardboard Computer che tanti considerano tra i videogiochi migliori di sempre. In molti sono stati felici di sapere che finalmente potranno vedere la fine della storia, ma al giubilo ha fatto immediatamente seguito la consapevolezza che siamo nel 2020... sono passati sette anni esatti dal lancio del primo capitolo. Alcune persone con cui ne abbiamo parlato ci hanno candidamente detto che non lo aspettavano più perché, semplicemente, lo avevano dimenticato.



Sette anni sono un'enormità nella vita di una persona. In un tempo così lungo possono cambiare interessi, passioni, gusti o, semplicemente, la vita può diventare più complicata, riducendo il tempo dedicabile ai videogiochi. In otto anni i ricordi di quella che era pur stata un'esperienza esaltante diventano sfocati, assumendo una vaghezza che rende difficile rientrare nell'esperienza senza contraccolpi.

Ma facciamo un altro esempio: proprio oggi abbiamo pubblicato un provato dei livelli Xen di Black Mesa, la parte finale del gioco. Si tratta del capitolo conclusivo atteso da tempo... da anni, in verità. Tanti anni. La versione Accesso Anticipato di Black Mesa è stata lanciata nel 2015, ma l'annuncio del progetto è arrivato subito dopo la pubblicazione della mod Black Mesa Source, che risale al 2012. Quanto siamo cambiati noi e il mondo da allora?



Questi sono soltanto due esempi molto recenti di titoli che hanno richiesto anni e anni per essere conclusi, ma la storia dei videogiochi è piena di casi simili. Basti pensare a DayZ, o a Survarium o ancora a Escape from Tarkov, con quest'ultimo che è 'solo' del 2016, ma pare abbia molti anni di sviluppo ancora davanti. Se vogliamo esagerare citiamo Star Citizen, che probabilmente supererà ampiamente i dieci anni di sviluppo prima che si veda la versione completa.



Chi scrive ha notato che molti di questi titoli lo interessavano, ad alcuni ha anche giocato, ma con il tempo si è dedicato ad altro e la maggior parte sono usciti dal suo radar. Di molti non ha sentito nemmeno la necessità di riprenderli una volta arrivate le versioni finali, perché l'interesse nei loro confronti era ormai svanito. La domanda che vogliamo porvi dovrebbe ormai essere chiara: quanto tempo impiegate per dimenticarvi di un gioco, anche di uno che attendevate con grande fervore?Avete una certa tolleranza verso i tempi di sviluppo biblici, o preferite dedicare i vostri pensieri ai giochi che siete sicuri di poter giocare a breve?