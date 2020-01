PS5, la potenza di 9,2 TFLOPS viene messa in dubbio da un insider

PS5 avrà una potenza di 9,2 FLOPS? Secondo l'insider Kleegamefan no, il dato non corrisponde alla realtà: la nuova console Sony dovrebbe essere più performante.



Nel rispondere alle domande degli utenti del forum ResetEra, Kleegamefan, che aveva riferito a novembre di come il devkit di PS5 fosse al momento davanti a quello di Xbox Series X, ha detto appunto che questi ultimi rumor sono infondati.



Volendo rifarci a quanto riportato dall'insider alcune settimane fa, è possibile che alla fine dei conti le nuove console di Sony e Microsoft saranno dotate di una potenza del tutto simile.



Una situazione del genere aprirebbe la strada a ipotesi inedite per quanto concerne il prezzo di vendita di PS5 e Xbox Series X, rendendo ancora più plausibile il lancio di Xbox Lockhart.