PS5 venderà più di Xbox Series X ma il loro prezzo resterà uguale, dice un analista

PS5 venderà più di Xbox Series X e il prezzo di entrambe le console resterà uguale a quello della precedente generazione, dunque 399 dollari: si tratta della previsione di Piers Harding-Rolls, analista presso IHS Markit Technology.



"Mi aspetto che PS5 venda più di Xbox Series X nel 2020, ma anche che entrambe le console ottengano risultati superiori rispetto al lancio di PS4 e Xbox One nel 2013", ha scritto l'analista.



"Un nuovo fattore da considerare per questa nuova generazione è l'impatto della retrocompatibilità rispetto a elementi come la fedeltà al brand e la transizione degli utenti, con quest'ultima che a mio avviso vedremo ridursi."



"Mi aspetto inoltre un prezzo simile sia per PS5 che per Xbox Series X, e penso che molto probabilmente la cifra non sarà superiore rispetto a quella che ha accompagnato l'esordio di PS4, ovverosia 399 dollari."



"Un prezzo più alto potrebbe spingere Microsoft a mettere in atto una strategia di vendita con due diversi prodotti e lanciare così una versione meno potente e meno costosa della sua console durante il periodo di debutto."



"Dubito che Sony seguirà la medesima strategia al lancio, dunque questo tipo di approccio potrebbe dare a Xbox una flessibilità superiore rispetto al mercato, pur aggiungendo un substrato di complessità in termini di marketing ed educazione dell'utenza."



"Io personalmente aspetterei prima di portare nei negozi una versione meno potente della console."