Nintendo Switch sarà la console più venduta anche nel 2020, modello Pro possibile

Stando ad alcuni analisti, che ne hanno parlato con Gamesindustry.biz, Nintendo Switch rimarrà la console più venduta anche nel 2020, dopo aver dominato il 2019. Possibile anche l'annuncio di un modello Pro per contrastare PS5 e Xbox Series X.



A predire un ottimo anno per la console di Nintendo sono stati Piers Harding-Rolls di IHS Markit Technology, Mat Piscatella di NPD Group e il Dr. Serkan Toto di Kantan Games.



Stando ad Harding-Rolls, il 2020 sarà l'anno migliore per Nintendo Switch in termini di vendite, con la console che dominerà le classifiche hardware per l'intero anno. Anche secondo Piscatella il 2020 vedrà il dominio di Switch, nonostante si aspetti una leggera diminuzione nelle vendite rispetto all'anno precedente. Comunque, per lui Switch inizierà a vedere il suo vero declino dopo il 2022.



Infine, per Toto Nintendo lancerà un modello Pro di Nintendo Switch nel 2020 a 399 dollari, con supporto per i 4K, cartucce più capienti e componentistica migliorata. Secondo lui Nintendo Switch Pro uscirà dopo l'estate, insieme a un gioco first party stellare (non dice quale), per contrastare l'arrivo di PS5 e Xbox Series X. Inoltre, sempre a suo parere, la storia d'amore tra Microsoft e Nintendo proseguirà, con l'arrivo di altri giochi Xbox sulla piattaforma, ma non di Project xCloud.