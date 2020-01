The Witcher serie Netflix, le urla di Ciri sono tutte di Freya Allan

Stando a quanto dichiarato da Freya Allan, tutte le urla di Ciri nella serie Netflix The Witcher sono le sue, ossia non ha avuto bisogno di aiuti per eseguirle, come spesso accade in casi del genere. Pare che l'attrice abbia un talento naturale per le urla, come ammesso da lei stessa.



Attenzione, perché nei paragrafi che seguiranno faremo degli accenni ad alcuni dettagli della serie The Witcher di Netflix. Se non volete avere anticipazioni, chiudete la notizia.



In The Witcher Cirilla, il nome completo di Ciri, dispone di un misterioso potere ereditato da sua nonna Calanthe, una specie di urlo sonico che diventa più potente di puntata in puntata. Insomma, per stare nel personaggio la Allan è stata costretta a urlare più e più volte.



Allan: "Oh, ho fatto tutto da sola. Tutte le urla erano mie. Ricordo che la prima volta che ho urlato sul set per una prova il regista è venuto e ha detto 'Oh, avremmo dovuto girare.' Non so come mai, ma ho dovuto urlare a squarciagola in molti dei miei ruoli, quindi sono diventata una professionista nell'eseguirli. Tutti dicono che urlo in modo penetrante, quindi anche in questo caso erano tutti miei. Alla fine delle riprese avevo la gola dolorante. Ma è stato anche molto divertente."