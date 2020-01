Ninja contro YouTube, spera che emerga un'alternativa

Tyler 'Ninja' Blevins, il più famoso streamer del mondo, non ama particolarmente YouTube e vorrebbe che emergesse qualche piattaforma alternativa per prenderne il posto.



Ninja, attualmente attivo su Mixer, ha parlato dell'argomento giocando a Fortnite con i suoi compagni di sempre, Tim 'TimTheTatman' Betar, Jack 'CouRage' Dunlop e Dennis 'Cloakzy' Lepore, nonostante CouRage giochi in esclusiva proprio su YouTube.



Ninja: "Jack, ti voglio bene e se vuoi che io taccia lo farò... sento che non c'è mai stato un momento migliore per un'altra piattaforma video per fare una mossa... credo che questo sia il momento giusto perché qualcuno sfidi YouTube."



Dopo un breve commento di CouRage, Ninja ha proseguito: "Sono così tanti a lamentarsi e non ci sono altri posti dove andare." Quindi è arrivata una vera e propria bomba. Ninja ha riportato un'indiscrezione che, se verificata, potrebbe cambiare completamente il volto di YouTube: "Ragazzi, ho sentito delle voci secondo cui le pubblicità potrebbero essere rimosse completamente dai videogiochi." Nel caso fossero vero, gli affari di moltissimi youtuber crollerebbero letteralmente a picco, causando un malcontento difficilmente gestibile dalla piattaforma.