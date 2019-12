Ninja con Adidas, disponibile da oggi la collezione Time In

Disponibile da oggi la collezione Time In di Adidas, brandizzata Ninja, il più famoso streamer del mondo attualmente attivo su Mixer, il servizio di Microsoft. Si tratta di scarpe da jogging dai colori che ricordano quelli dei capelli di Ninja.



"Per l'esordio della mia collaborazione con adidas, ho voluto creare una scarpa dedicata a chi lavora duramente per migliorarsi nella propria attività. Chi sa cosa significa fare dei sacrifici per la propria passione. Chi sa che il successo non si raggiunge per caso. Non importa a che punto della tua avventura tu sia arrivato, questa sneaker è per te."



Insomma, le scarpe Time In non nascono dalla voglia di sfruttare un personaggio di successo per vendere di più sfruttando i suoi fan, ma raccontano la passione e la costanza di Ninja per diventare ciò che è oggi.



Prima di raggiungere il successo, Ninja aveva già fatto registrare 20.000 ore di streaming davanti allo schermo. Ha puntato tutto su di sé quando in pochi lo conoscevano, per essere pronto al momento in cui sarebbe diventato un'icona. Frantumare record di visualizzazioni giocando insieme ad alcune tra le celebrity più famose del mondo non succede per caso. È frutto di lunghe nottate e risvegli all'alba, di tutto il tempo dedicato alla propria passione.



Adidas Ninja collezione Time In