Fortnite: Pescesecco e Pattugliatore Polare in un divertente video di Epic Games

In queste ore gli sviluppatori di Epic Games hanno pubblicato un nuovo video appartenente alla serie dei corti di Fortnite Capitolo 2 (e di Fortnite Battaglia Reale nello specifico). Si tratta di filmati che mostrano scenette e situazioni divertenti con protagonisti gli eroi più improbabili del titolo di Epic Games; a volte, con l'occasione, vengono introdotti per la prima volta contenuti che arrivano poi subito dopo nel negozio a pagamento.

Qualcosa del genere è avvenuto anche con l'ultimo video di Epic Games dedicato a Fortnite Capitolo 2, con protagonisti Pescesecco e Pattugliatore Polare: quest'ultimo, infatti, è disponibile oggi nel negozio del 31 dicembre 2019 e costa 1500 V-buck, un prezzo di 15 euro al cambio. Trovate il video, simpatico e divertente, in calce a questo articolo: Pescesecco e Pattugliatore Polare stanno pescando al di sopra di una piccola lastra di ghiaccio, ma l'esito della loro attività è davvero imprevedibile.

Prima di lasciarvi al video ricordiamo che è attualmente in corso su Fortnite Capitolo 2 l'evento Mezz'Inverno 2019, che ogni giorno regala ai giocatori di Epic Games un oggetto cosmetico esclusivo, previo completamento di una piccola missione sull'isola.