Call of Duty Modern Warfare, fan infuriati per una nuova meccanica di movimento

I fan di Call of Duty Modern Warfare sono di nuovo sul piede di guerra con Infinity Ward per l'aggiunta di una meccanica di movimento che a loro dire non funzionerebbe, quella delle collisioni tra giocatori.



Sostanzialmente adesso se un giocatore va addosso a un altro giocatore fermo, lo sposta di qualche centimetro. I problemi causati dalla novità sono diversi: intanto si può essere spinti fuori dalle coperture da qualche compagno di squadra distratto o in vena di brutti scherzi, inoltre ci si può trovare l'accesso bloccato a certe posizioni strategiche.



Nel video che trovate nel post in fondo alla notizia, registrato il 30 dicembre 2019, il giocatore Cyberpunk_89 mostra come i compagni di squadra lo abbiano spinto su di una claymore, dopo che aveva passato molto tempo a salire in modo tattico la scalinata del Tavorsk District.



Le risposte degli altri giocatori al filmato sono state altrettanto accorate e in molti si chiedono a chi dovrebbe giovare l'inserimento di questa meccanica in Call of Duty: Modern Warfare, che alcuni considerano la peggiore di sempre nella storia del franchise.



Sarà così? Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare è disponibile per PC, Xbox One e PS4.