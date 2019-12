Fortnite, Distruggi le decorazioni con fiocchi di neve (Mezz'Inverno 2019)

Continuano le sfide del Mezz'Inverno 2019 di Fortnite Capitolo 2 : in questa rapida guida vi spiegheremo come completare velocemente e facilmente la missione Distruggi le decorazioni con fiocchi di neve. Tranquilli, non dovrebbe richiedervi più di un paio di minuti di tempo, e dovreste riuscire a completarla in una sola partita.

Per completare la sfida Distruggi le decorazioni con fiocchi di neve di Fortnite Capitolo 2 dedicata al Mezz'Inverno 2019 dovrete come prima cosa ricordarvi dove avete già visto le decorazioni con i fiocchi di neve: Epic Games le introdusse lo scorso anno. Si trovano presso i principali centri cittadini della mappa di gioco, dunque a Parco Pacifico, Corso Commercio, Siepi Sempreverdi e via dicendo: tutto ciò che dovrete fare è atterrare in questi luoghi e distruggerne tre, prima che lo facciano i vostri avversari.

Il video qui di seguito vi permetterà di capire meglio come organizzarvi per il completamento della missione in questione; la modalità di gioco più adatta è come sempre Rissa a Squadre, perché è presente il respawn.