Fortnite Woolly Warrior, come ottenere la Skin Guerriero Lanoso gratis (Mezz'Inverno 2019)

Gli sviluppatori di Epic Games si sono sentiti particolarmente generosi questo Natale 2019: ecco dunque che è possibile ottenere, su Fortnite Capitolo 2, una seconda skin gratis. Si tratta del Woolly Warrior, il Guerriero Lanoso, e in questa rapida guida vi spieghiamo come fare.

Il Guerriero Lanoso (Woolly Warrior) può ora essere ottenuto gratuitamente su Fortnite Capitolo 2, grazie all'inverno noto come Mezz'Inverno 2019. Restano pochi giorni a disposizione, vale dunque la pena agire immediatamente e sbloccarla, aggiungendola per sempre al proprio armadietto di gioco di Fortnite Battaglia Reale. Ecco la procedura corretta: raggiungete il capanno di Crackshot dal menù di gioco, lo stesso dove ogni giorno avete aperto un nuovo regalo su Fortnite Capitolo 2. Sulla sinistra noterete un enorme pacco verde, disposto verticalmente. Nasconde la Skin Guerriero Lanoso, e sarà l'ultimo che potrete aprire per ottenere questa Skin.

Se però fino a questo momento, nel corso del Mezz'Inverno 2019 di Fortnite Capitolo 2, avrete aperto solo pacchetti sul lato sinistro della capanna di Crackshot, allora potrete aprire il pacco verde del Woolly Warrior immediatamente, senza dover per forza attendere l'ultimo giorno dell'evento. Ecco un video che mostra la procedura.